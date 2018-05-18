Htc Blockchain Teknolojisi Kullanan Telefon Duyurdu, Exodus

HTC'nin 'Exodus' blockchain telefonu, merkezi olmayan bir gelecek için hazırlandı.



Yeni HTC Exodus BlockChain Telefon, özellikle daha iyi şifreleme ve DApp kullanıcı deneyimi için tasarlandı. Şanslıyız ki şirketin bir sonraki amiral telefonu sadece bu değil.

HTC bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Mayıs'ta gün yüzüne çıkaracak. Ancak bugün blockchain teknolojisi kullanan "EXODUS" adını verdiği yeni bir güvenlik merkezli bir akıllı telefon duyurdu.

HTC Blockchain Telefonu Exodus, Evrensel Cüzdan Hizmeti Sunacak!



Bu gizlilik merkezli Android cihazla ilgili açıklaman bir özellik henüz yok ancak; tahmin edebileceğiniz gibi Bitcoin, Ethereum, Dfinity,Lightning Networks ve diğer şifreleme iletişim kurallarını destekleyen evrensel bir cüzdan hizmeti görecek.

Şirket, daha fazla müşteriye merkezi olmayan uygulamalar (DApp) sunarken, Exodus birimleri aracılığıyla "Ethereum ve Bitcoin düğüm sayısını ikiye katlamayı" hedefliyor.

Exodus projesi, HTC'nin yeni atanan Dağıtılmış Baş Yöneticisi Phil Chen tarafından yönetiliyor.

HTC bu yönde telefon duyuran ilk üreticilerden değil. Foxconn ve Sirin Labs'ın ürettiği Finney Blockchain Telefonu, kesin lansman tarihi hala bilinmiyor olsa da spesifik özellikleri hakkında fikir sahibiyiz.

Bu yılın başlarında Huawei'nin Sirin Labs sistemine dayanan kendi blockchain cihazını da duyurmayı düşündüğü zaten biliyoruz. Şimdilik HTC Exodus bir anlamda ilk olma rolü alıyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla ortaklık duyabiliriz.

HTC

https://www.teknotalk.com/yeni-exodus-htc-blockchain-63759/