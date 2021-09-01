HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
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HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK) Quick Sigorta Yelken Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu.

Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK) Quick Sigorta Yelken Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen 2021 ORCSportsboat Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da Kalamış Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyona 5 ülkeden 29 tekne ve 160 sporcu katıldı.

Sevan Habeş, Nayra Dursun, Canberk Mete, Deniz Topal ve Saruhan Çinay'dan oluşan Quick Sigorta Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamada bulunan takımın en tecrübeli ismi ve kulübün başantrenörü Saruhan Çinay, "Zorlu bir yarış olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Takımımız da önemli bir tecrübe edinmiş oldu. Bundan sonrası için de değişik hedef ve planlamalarımız var." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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