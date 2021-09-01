HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
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HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kalamış Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve beş ülkeden 29 tekneyle 160 sporcunun katıldığı yarışlarda, HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

Kalamış Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve beş ülkeden 29 tekneyle 160 sporcunun katıldığı yarışlarda, HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kalamış Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve beş ülkeden 29 tekneyle 160 sporcunun katıldığı yarışlarda, HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların mücadele ettiği ORC Sportsboat Avrupa Yelken Şampiyonası Kınalıada Caddebostan parkurunda gerçekleşti.

Daha önce 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen, Sportsboat Trofesi dördüncü ayak HSSK Quick Sigorta Kupası Yarışları'nda da şampiyon olan Quick Sigorta sponsorluğundaki HSSK Yelken takımı, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Heybeliada Su Sporları Kulübü Genel Kaptanı Mehmet Ayan ile bu yarış öncesi yaptığımız röportajda hedeflerini şöyle belirtmişti: "Quick Sigorta gibi sponsorlarımızın olması başarılarımızı arttırdı. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu!"

23-29 Ağustos 2021 tarihlerindeki yarışlarda bu hedefine ulaşan ve şampiyon olan; dokuz sporcudan, iki tekneden ve tek kadın dümenciden oluşan Quick Sigorta sponsorluğundaki HSSK Yelken Takımı, aynı zamanda mücadele ettiği şampiyonadaki "en genç takım" unvanına sahip.

"Yarışma programımızın meyvelerini topladığımız bir sezon oldu"

Yarış boyunca başarılı performanslar sergileyen Heybeliada Su Sporları Kulübü Quick Sigorta Yelken Takımı Antrenörü Saruhan Çinay, 2021 sezonu ve Avrupa şampiyonluklarıyla ilgili şunları söyledi: "Dört sene önce kulüp bünyesinde başlamış olduğumuz Sportsboat sınıfı teknelerle eğitim ve yarışma programımızın meyvelerini topladığımız bir sezon oldu. 2021 sezonu hedef yarışımız olan Avrupa Şampiyonası öncesinde, yaklaşık bir yıllık yoğun bir antrenman ve yarış programını geride bıraktık. Bu sezon katıldığımız tüm yarışlarda, kürsüde yer alma başarısı gösterdik ve eksikliklerimizi görme şansımız oldu. 13-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olmuştuk. Bu yarıştaki kazanımlarımız sayesinde, çok zorlu yerli ve yabancı rakiplerimizi geride bırakarak şampiyonluğu elde ettik. Bu başarıda emeği geçen sporcularımıza, kulübümüze ve sezon öncesi bizlere destek olan Quick Sigorta yetkililerine teşekkür ederiz." - ANKARA

HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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