HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
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HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların mücadele ettiği ORC Sportsboat Avrupa Yelken Şampiyonası'nda, Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK) Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların mücadele ettiği ORC Sportsboat Avrupa Yelken Şampiyonası'nda, Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK) Quick Sigorta Yelken Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, 23-29 Ağustos'ta Kalamış Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde 5 ülkeden 29 tekne, 160 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların mücadele ettiği ORC Sportsboat Avrupa Yelken Şampiyonası'nda, Kınalıada-Caddebostan parkuru büyük bir heyecana sahne oldu.

Daha önce 1 Ağustos 2021'de gerçekleşen, Sportsboat Trofesi dördüncü ayak HSSK Quick Sigorta Kupası Yarışları'nda da şampiyon olan Quick Sigorta sponsorluğundaki HSSK Yelken takımı, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etti.

Yarışlarda hedefine ulaşan ve şampiyon olan 9 sporcudan, iki tekneden ve tek kadın dümenciden oluşan Quick Sigorta sponsorluğundaki HSSK Yelken Takımı, aynı zamanda mücadele ettiği şampiyonadaki "en genç takım" unvanına sahip bulunuyor.

"Yarışma programımızın meyvelerini topladığımız bir sezon oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su Sporları Kulübü Quick Sigorta Yelken Takımı Antrenörü Saruhan Çinay, şunları kaydetti:

"4 sene önce kulüp bünyesinde başlamış olduğumuz Sportsboat sınıfı teknelerle eğitim ve yarışma programımızın meyvelerini topladığımız bir sezon oldu. 2021 sezonu hedef yarışımız olan Avrupa Şampiyonası öncesinde, yaklaşık bir yıllık yoğun bir antrenman ve yarış programını geride bıraktık. Bu sezon katıldığımız tüm yarışlarda, kürsüde yer alma başarısı gösterdik ve eksikliklerimizi görme şansımız oldu.

13-15 Ağustos'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olmuştuk. Bu yarıştaki kazanımlarımız sayesinde çok zorlu yerli ve yabancı rakiplerimizi geride bırakarak şampiyonluğu elde ettik. Bu başarıda emeği geçen sporcularımıza, kulübümüze ve sezon öncesi bizlere destek olan Quick Sigorta yetkililerine teşekkür ederiz."

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen ise yaklaşık bir yıldır sponsoru oldukları HSSK Yelken Takımı'nın başarılarıyla gururlandıklarını, spor ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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