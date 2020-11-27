HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.