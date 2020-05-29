HSK yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını mahkeme ve savcılıklara gönderdi
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HSK yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını mahkeme ve savcılıklara gönderdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını mahkeme ve savcılıklara gönderdi.

HSK yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını mahkeme ve savcılıklara gönderdi
29.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:35

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararını mahkeme ve savcılıklara gönderdi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı karar, bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklarına, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Kararda, HSK Genel Kurulunun yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaşların sağlıklı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme ve yeni normale dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapma amacıyla bugün olağanüstü gündemle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, oy birliği ile şu kararların alındığı bildirildi:

"Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 1 Haziran 2020'den itibaren başlatılmasına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesine, her bir mahkeme ve cumhuriyet başsavcılığının dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duymayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildi."

Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz tarihine kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına karar verildiği ifade edilerek, "Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yalnızca 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına, 65 yaş üzerinde bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının kronik rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından istifade ettirilmelerine, idari izinli sayılan hakim ve cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve cumhuriyet savcısı belirlenmesine, 1 Haziran 2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken Sağlık Bakanlığının belirlediği 'adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gereken tedbirler' talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilmesine, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasına karar verilmiştir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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