HSK'ya 4 üyenin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine 4 kişi seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine 4 kişi seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK üyeliğine 4 kişi seçildi. Bu isimler, HSK üyeliği sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci, Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı İbrahim Kolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı