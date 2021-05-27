HSK'ya 4 üyenin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
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HSK'ya 4 üyenin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

HSK'ya 4 üyenin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine 4 kişi seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine 4 kişi seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK üyeliğine 4 kişi seçildi. Bu isimler, HSK üyeliği sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci, Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı İbrahim Kolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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