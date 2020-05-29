HSK: "Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020...
HSK: "Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020 tarihine kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına karar verilmiştir.
29.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:04
HSK: "Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020 tarihine kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına karar verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA