HSK'nın FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tedbiren görevden uzaklaştırılan Mardin Hakimi Nurhayat Erden, Yargıtay Tetkik Hakimi Meryem Yıldız Ay, Danıştay Tetkik Hakimi Ceren Er, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Halit Bilgiç, Yargıtay Tetkik Hakimi Fazıl Ahmet Erdinç, İstanbul Anadolu Hakimi Hülya Karcı, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Seyyid Sağlam, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Fatih Özdemir ve İvrindi Hakimi Sare Nur Çavuşoğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri uyarınca oy birliğiyle meslekten çıkarıldı.

Daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hakim ve savcıya ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden uzaklaştırma kararına karşı yeniden inceleme talebi esastan reddedilen hakim ve savcılar şöyle:

"Ankara Hakimi Şerife Şahin, Yargıtay Tetkik Hakimi Göknur Tosun Kayacı, Kocaeli Hakimi Mehmet Noyan, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar, Tarsus Hakimi Bahar Göğüs, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Merve Bozkurt, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Mücahit Fatih Albayrak, Emirdağ Hakimi Ejder Aksak, Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa Hakimi Ahmet Şaldırak, Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek, Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik, Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Selahattin Yılmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten