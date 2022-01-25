HSK: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da görev yapmakta olan Hakim... - Haberler
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HSK: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da görev yapmakta olan Hakim...

HSK:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HSK: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 25.01.2022 ve 26.01.

İSTANBUL (İHA) - HSK: " Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'da görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 25.01.2022 ve 26.01.2022 (salı-çarşamba) tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına, yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir." - ANKARA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Hakimler Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Haber

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