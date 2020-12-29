HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

29.12.2020 04:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 04:48
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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