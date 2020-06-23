HSK kararnamesi ile Gümüşhacıköy'de 2 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden 2 savcı ile 2 hakimin tayini çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden 2 savcı ile 2 hakimin tayini çıktı. HSK kararnamesi kapsamında adli ve idari yargıda hakim ve savcıların yanı sıra 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti. Bu kapsamda Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yekli, Giresun Merkez Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı İlker Bingöl, Manisa Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, hakim Fatma Öztürk, Manisa Akşehir hakimliğine, hakim Mehmet Turan da Osmaniye hakimliğine atandı. Kaynak: AA