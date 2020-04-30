HSK Genel Kurulu, acil işler dışında davaları 15 Haziran'a kadar erteledi
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HSK Genel Kurulu, acil işler dışında davaları 15 Haziran'a kadar erteledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli, idari yargı mercileri ile bölge adliye, bölge idare mahkemelerine...

HSK Genel Kurulu, acil işler dışında davaları 15 Haziran'a kadar erteledi
30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:50

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli, idari yargı mercileri ile bölge adliye, bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifleri 15 Haziran'a kadar erteledi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Nisan'a kadar durdurulan yargısal sürelerle ilgili tarihin Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Haziran'a uzatılması nedeniyle HSK Genel Kurulu, olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı.

Buna göre, HSK'nin 30 Nisan'a kadar uygulanan durma süresi kapsamında belirlediği tüm tedbirlere 15 Haziran'a kadar devam edilecek.

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli, idari yargı mercileri ile bölge adliye, bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifleri 15 Haziran'a kadar ertelenecek. Tutuklu ve acil işler dışında yeni kamu davası da bu tarihe kadar açılamayacak.

Tutuklu dosyalarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemleri esnasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen zorunlu hallerde taraflar, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra bilişim imkanlarından yararlanılarak hazır edilecek.

Erteleme süresince kronik rahatsızlık ve diğer nedenlerle idari izinli sayılacaklar, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcılarınca belirlenecek.

Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması söz konusu olmayacak, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetler kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettirilecek, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecek.

Belirlenen tarih öncesinde salgının yayılma tehlikesinin ortadan kalkması halinde durum yeniden değerlendirilerek karar verilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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