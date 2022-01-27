HSK, firari iş insanı ile fotoğrafı çıkan hakimi komisyon başkanlığı görevinden aldı - Haberler
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HSK, firari iş insanı ile fotoğrafı çıkan hakimi komisyon başkanlığı görevinden aldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HSK, firari iş insanı ile fotoğrafı çıkan hakimi komisyon başkanlığı görevinden aldı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı, olayla ilgili inceleme başlattı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK), kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı, olayla ilgili inceleme başlattı.

İş insanı Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesinde, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı hakim Kemal Alver'in de yer aldığı yönünde yapılan haberler üzerine HSK inceleme başlattı. Alınan bilgiye göre, HSK inceleme bitene kadar Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden aldı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hakimler Savcılar Kurulu, Adalet Komisyonu, Galip Öztürk, Samsun, Güncel, Haber

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