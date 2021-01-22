HSK, FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı
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HSK, FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

22.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:19
HSK, FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcının görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcının görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti saptanan hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak, 9 hakim ve savcının savunmalarının alınarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri gereği meslekten çıkarılmasına karar verildi.

Haklarındaki delillere göre savunmaları istenen 4 hakim ve savcının ise 2802 sayılı yasa uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı.

Daha önceki Genel Kurulda, KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılan hakim ve savcılarla ilgili yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılmış, 22 hakim ve savcının talebi reddedilerek ihraç kararları kesinleştirilmişti.

Yeni ihraç edilen 9 kişi ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hakim ve savcı ile ilgili karar, yasa gereği yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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