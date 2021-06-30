HSK, esnek çalışma uygulamasını sonlandırdı
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HSK, esnek çalışma uygulamasını sonlandırdı

HSK, esnek çalışma uygulamasını sonlandırdı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) esnek çalışma uygulamasının sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) esnek çalışma uygulamasının sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Genel Kurul kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığının 29 Haziran 2021 tarihli "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelgesiyle 1 Temmuz 2021 itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürmelerinin düzenlendiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, Genel Kurulun 27 Nisan 2021 tarihli kararıyla alınan tam kapanma tedbirlerine son verilerek, tüm hakim ve cumhuriyet savcılarının normal çalışma düzenine dönmelerine karar verildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının Genelgesinde, yönetici pozisyonundaki kamu görevlilerinin idari izin kapsamında sayılmadığı, hakim ve cumhuriyet savcıları da yönetici pozisyonunda kabul edildiği hatırlatılan Genel Kurul kararında, yalnızca gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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