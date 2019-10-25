HSK'deki görev değişimi

25.10.2019 18:04

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han için Bolu Adliyesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Bolu Adliyesi Fuaye Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, bu haberi aldıkları andan itibaren tüm yargı camiasının kendi yaşadıkları heyecanın aynısını yaşadığını hissettiğini kaydetti.

Han'ın yeni görevini herkesin son derece memnuniyetle karşıladığını belirten Yaman, "Zira hepimizin malumu HSK tüm hakim ve cumhuriyet savcılarının terfi, tayin ve özlük hakları konusunda tasarruflarda bulunan anayasal bir kurum ve bu kurumun en önemli basamağını da sekreterlik oluşturuyor. Ne mutluluk ki bizim ağır ceza mahkemesi başkanımız, bizim komisyon başkanımız bu günden itibaren artık HSK Genel Sekreteri. Kendisini tebrik ediyorum."dedi.

Han da bu göreve kendisini layık gören Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile HSK Genel Kuruluna teşekkür ederek, "İki gündür benim için çok ilginç bir süreç yaşandı. Ben de bilmiyordum böyle bir şeyi. Benim için de sürpriz oldu. Dolayısıyla sizlerden ayrılmış olmanın ağır hüznünü taşıyorum şu an üzerimde ama bunu ayrılık olarak görmeyin." şeklinde konuştu.

Kendisinin çalıştığı her yere değer katmak için çaba harcadığını dile getiren Han, "Gittiğim yere de değer katmaya çalışacağım. Elimden geldiğince gayret edeceğim. Türk hukukunu uluslararası standartlara kavuşturma adına ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağım. Terimi akıtacağım. Zihnimi ortaya kayacağım. Ben bu görevde başarılı olmam adına bana dualarınızla önerilerinizle destek olacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Han, adliye çalışanlarıyla vedalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Yaman ve Han'ın yanı sıra Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, adliyede görev yapan hakim ve savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA