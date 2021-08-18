HSK, davasına baktığı sanıkla fotoğrafları basına yansıyan mahkeme başkanını açığa aldı
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HSK, davasına baktığı sanıkla fotoğrafları basına yansıyan mahkeme başkanını açığa aldı

HSK, davasına baktığı sanıkla fotoğrafları basına yansıyan mahkeme başkanını açığa aldı
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

Son Dakika: Davasına baktığı iş insanıyla görüntülenen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanıyla görüntülenen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
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