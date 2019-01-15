Hsk'da Görevde Yükselme Kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri Resmi Gazete'de yer aldı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listeler Resmi Gazete'de yayımlardı.

HSK, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2018 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA