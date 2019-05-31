HSK binlerce hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK binlerce hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK binlerce hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Edinilen bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı da yeniden belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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