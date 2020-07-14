HSK Başkanvekili Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türk yargı teşkilatının her birimiyle 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan böyle de hukuka bağlılığı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığıyla büyük Türk milletinin ve devletinin yanında olacağını bildirdi.

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
14.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:08

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türk yargı teşkilatının her birimiyle 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan böyle de hukuka bağlılığı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığıyla büyük Türk milletinin ve devletinin yanında olacağını bildirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), bu asil milletin milli manevi ve sosyal değerlerine saygılı görünerek kandırdığı saf ve temiz evlatlarını, bağımsız düşünemeyen, sorgulamadan itaat eden kurşun asker haline getirip, yine millete karşı silah gibi kullanan, bu toprakların gördüğü en hain örgütlerden biri olduğunu belirtti.

FETÖ'nün, yargı ve emniyet içine yerleştirdiği unsurlarıyla 2007'den itibaren yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalarla milli olan her unsuru ve kurumlara duyulan güveni ortadan kaldırmaya çalıştığını bildiren Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"En son devletin dirliğini, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan Fetullahçı bir diktatörlük için gerçekleştirdiği 17-25 yargı darbesi ile ulaşamadığı hain emelleri uğruna, bu kez ordu içindeki unsurlarını harekete geçirmiş, ancak bu kez de karşısında bu yüce milletin, fedakar, gözünü budaktan sakınmayan, vatan söz konusu olunca birer aslan kesilen kahraman evlatlarını bulmuştur.

Ne mutlu, o gün durması gereken yerde korkusuzca duranlara. Ne mutlu, Türk yargısını 'sizi içeri tıkan kudret böyle istiyor' ayıbından kurtarıp, milli iradeye, demokrasiye, kendisine emanet edilen Cumhuriyet'e, devletine sahip çıkan, yargı tarihini kahramansız bırakmayan hakim-savcı meslektaşlarıma. Ne mutlu, FETÖ terör örgütünün millete ve devlete yaptıkları kötülükleri hiç unutmayıp, bu musibetten ders alanlara. Ne mutlu, yılmadan, gevşemeden, gaflete düşmeden, tehlikenin büyüklüğünü unutmadan, anayasa ve yasaların verdiği yetki ve mutlak tarafsızlıkla daima hukuk içinde, kanun dışı davranan herkese hesap soran yargı mensuplarına."

Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz destanının kahramanları şehit ve gazilerin, bu millet tarafından hiç unutulmayacağını, daima saygı ve minnetle anılacağını vurguladı.

Mehmet Yılmaz, "Türk yargı teşkilatı, her birimi ile o gün olduğu gibi bundan böyle de hukuka bağlılığı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığı ile büyük Türk milletinin ve devletinin yanında olacaktır. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet, asil Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi Güncel
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti Yaşam
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
'Otobüsü yavaşlattın' tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
"Otobüsü yavaşlattın" tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
İstanbul'da taksici, alkollü müşterisine yumruklarla saldırdı
İstanbul'da taksici, alkollü müşterisine yumruklarla saldırdı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aybüke Pusat Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Serdar Gürler
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: HSK Başkanvekili Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 10:36:20. #1.15#
title