Hsk Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnameleri Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnameleri, HSK'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Yeni kurulan Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine de ilk kez hakim ve savcı ataması yapıldı. - ANKARA