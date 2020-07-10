HSK, 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı
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HSK, 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.

HSK, 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı
10.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:49

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.

HSK 2'nci Dairesi, çözümlenen 'ByLock' içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, 'mahrem imam'lara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımlarını dikkate alarak, 26 hakim ve savcının FETÖ/PDY ile irtibatını tespit etti. Yapılan değerlendirme sonucu 26 hakim ve savcının, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların, haklarında düzenlenecek müfettiş raporu sonrası meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verileceği belirtildi.Öte yandan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından HSK tarafından 4 binin üzerinde hakim ve savcı hakkında, FETÖ/PDY ile irtibatları nedeniyle işlem yapıldığı ve bu kişilerin ihraç edildiği öğrenildi.  


Kaynak: DHA

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