HSBC Türkiye'den dış ticaret işlemleri için yeni dijital uygulama

HSBC Türkiye, sunduğu yeni kolaylıkla müşterilerine ıslak imzaya, basılı dokümana, kurye kullanımı ve beklemeye gerek kalmadan çok daha hızlı bir hizmet sunuyor.

Bankada yapılan açıklamaya göre, HSBC Türkiye, müşterilerine sunduğu dijital hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Müşteriler artık nerede olursa olsun dış ticaret işlem talimatlarını internet bankacılığı üzerinden bankanın sistemlerine yükleyebiliyor. Müşteriler bu yeni kolaylıkla ıslak imzaya, basılı dokümana, kurye kullanımı ve beklemeye gerek kalmadan çok daha hızlı hizmet alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC Kurumsal Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Caner Işlak, yeni dijital hizmetle müşterilerin daha etkin bir operasyonel akışa geçmelerine destek olduklarını kaydetti. Müşterilerin yeni uygulamaya geçişlerini hızlandırmak için onlara birebir eğitimler de verdiklerini belirten Işlak, "Diğer yandan, müşterilerimizin bankamızla sistem üzerinden paylaştığı talimatlar uzmanlarımız tarafından kontrol edilerek işleme alınmaya devam edecek. Bu kapsamda HSBC'nin deneyimli dış ticaret kadrosunun sunduğu desteği dijital işlemlerin hızıyla birleştirmiş oluyoruz. Yeni uygulamamızla, müşterilerimize daha pratik, hızlı ve daha da iyi bir müşteri deneyimi sağlıyoruz. Ürünümüz ayrıca, çalışanlarımızın müşterilerimizle daha kaliteli zaman geçirmeleri ve onların farklılaşan finansal ihtiyaçlarına çözümler sağlamaları için de ek zaman yaratıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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