HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı

05.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:34

HSBC'nin 10 bin kişinin çalıştığı Londra'daki yönetim binasında bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu çalışana gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.