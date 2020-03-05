HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı
HSBC'nin 10 bin kişinin çalıştığı Londra'daki yönetim binasında bir kişide koronavirüs tespit edildi.
05.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:34
HSBC'nin 10 bin kişinin çalıştığı Londra'daki yönetim binasında bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu çalışana gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com