Haberler » Ekonomi » HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı - Ekonomi

HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı

HSBC'nin 10 bin kişinin çalıştığı Londra'daki yönetim binasında bir kişide koronavirüs tespit edildi.

05.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:34
HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı

HSBC'nin 10 bin kişinin çalıştığı 'daki yönetim binasında bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu çalışana gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler