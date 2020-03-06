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HSBC, Londra'daki çalışanlarını evine gönderdi

HSBC, koronavirüs nedeniyle Londra ofisinden 100 personeli evlerine gönderdi.

06.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:44
HSBC, Londra'daki çalışanlarını evine gönderdi

HSBC, koronavirüs nedeniyle ofisinden 100 personeli evlerine gönderdi.

Kaynak: Dunya.com

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