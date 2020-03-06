HSBC, Londra'daki çalışanlarını evine gönderdi
HSBC, koronavirüs nedeniyle Londra ofisinden 100 personeli evlerine gönderdi.
06.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:44
HSBC, koronavirüs nedeniyle Londra ofisinden 100 personeli evlerine gönderdi.
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Kaynak: Dunya.com