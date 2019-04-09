Hsbc: Çin Ekonomisi 2019'da Beklentilerin Üzerinde Büyüyecek

– Birleşik Krallık merkezli HSBC, Çin'in teşvik destekli özel sektörünün bu yıl ekonomik büyümeyi yüzde 6.6 düzeyine taşıyabileceğini duyurdu.

HSBC'nin Pazartesi günü yayınlanan raporunda, sağlam üretim aktivitesi dahil olmak üzere güçlü ekonomik verilerin "büyümenin dibi gördüğüne fakat teşvik önlemlerinin de etkili olmasıyla gelecek çeyreklerde yeniden hareketleneceğine" işaret ettiği belirtildi.

ABD ve Çin arasında hala devam eden ticari savaş ve ekonomik görünüme ilişkin olumlu seyrin bozulmaya başlamasıyla Çin yönetimi, 2019 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 6.0 ile yüzde 6.5 arasında olmasının beklendiğini duyurmuştu.

HSBC, Çin ekonomik büyümesinin yılın son çeyreğinde yüzde 6.7'ye ulaşarak, 2019 büyümesini de yüzde 6.6'ya ulaştırabileceğini öngörürken, Hong Kong HSBC ekonomistleri Qu Hongbin ve Julia Wang söz konusu raporda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut teşvik paketi, öncekilerden çok daha farklı. Bu önlemlerin işe yaramasının yanında, ekonomide gelecek çeyreklerde istikrarlı iyileşmeye yol açacağına inanıyoruz."

Raporda önceki teşvik paketlerinin altyapı harcamalarına ilişkin yapıldığı, fakat Çin Başbakanı Li Keqiang'ın açıkladığı yeni vergi indirimlerinin özel sektörü kapsayan kurumsal vergileri odağına aldığı belirtildi. Qu ve Wang, özel sektörün ülke istihdamının yüzde 80'inini, GSYH'nin de yüzde 70'ini oluşturduğuna dikkat çekti:

"Özel sektöre yönelik yatırımlar, ürün ve hizmet taleplerini arttırarak kentsel tüketicilerin yüzde 80'ine fayda sağlayabilir. Bu da bizim bakış açımızda, istikrarlı bir büyümeye yol - İstanbul

Kaynak: DHA