HRW: Tunus'ta keyfi şekilde gözaltına alınan Bahiri serbest bırakılmalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Tunus makamlarına tartışmalı biçimde gözaltına alındıktan sonra açlık grevine başlayan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

HRW, Bahiri'nin durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, keyfi olarak gözaltına alınan Tunuslu milletvekili Bahiri'nin hemen serbest bırakılması talep edildi.

Söz konusu açıklamada HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Eric Goldstein'ın konuyla ilgili ifadelerine de yer verildi.

Goldstein, Bahiri ve eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi'nin kaçırma benzeri bir operasyonla gözaltına alınmasının, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temmuz 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana insan haklarına yönelik artan tehdidi gösterdiğini ifade ederek, gözaltına alınan siyasilerin derhal serbest bırakılması veya gerçek bir suça dair kanıt varsa hukuka uygun bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bahiri'nin Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığını ve açlık grevine başladığını bildirmişti.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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