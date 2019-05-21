Hrw Raporu: İngiliz Hükümeti Ülkede Giderek Artan Gıda Güvensizliğinden Sorumlu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere'de düşük gelirli ailelerde artan gıda güvensizliği sorunundan, sosyal yardımları önemli ölçüde düşüren İngiliz Hükümetini sorumlu tuttu.

Örgütün yayımladığı rapor, Muhafazakar Parti'nin 2010'da iktidara gelmesinden bu yana tasarruf için yürüttüğü kemer sıkma politikalarının ülkenin refah seviyesini düşürdüğünü ortaya koydu. Bunun sonucunda da ülkede gıda yardımı yapan kuruluşlara talep giderek arttı. Euronews.com'da Görüntüle