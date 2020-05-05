HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı

HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı
05.05.2020 01:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 01:21

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) IŞİD'in öldürdüğü kişilerin cesetlerini Suriye'nin kuzeydoğusundaki al Hota vadisine attığını açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) IŞİD'in öldürdüğü kişilerin cesetlerini Suriye'nin kuzeydoğusundaki al Hota vadisine attığını açıkladı.

Araştırmacılar 2014 yılında çekilmiş bir videoda militanların cesetleri 50 metre derinliğindeki vadiye attığını gördükten sonra konuyu incelemeye başladı.

HRW, IŞİD'in bölgedeki hakimiyetinin sonlanmasından sonra vadiye ceset atılmaya devam ettiğini düşünüyor ve yetkilileri bölgeyi inceleyerek bölgedeki cesetleri çıkarıp kanıtları toplamaya davet ediyor.

Bölge Türkiye destekli Milli Ordu'ya bağlı grupların kontrolünde bulunuyor.

Bir dönem IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerde bugüne kadar 20'den fazla toplu mezarda binlerce kişinin cesedi bulundu.

Suriye'de kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen kişiler arasında aktivistler, insani yardım çalışanları, gazeteciler ve cihatçılarla ters düşen kişiler var.

IŞİD Suriye'nin batısından Irak sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafyada 88 kilometrekarelik bir bölgeyi kontrol ediyordu.

IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'ya 85 kilometre uzaklıkta olan vadi, eskiden doğal güzelliğiyle biliniyordu.

HRW Suriye araştırmacısı Sara Kayyali, 2013 - 2015 yılları arasında IŞİD'in kontrolüne giren bölgenin o tarihten sonra korkunç bir şekilde anıldığını söylüyor:

"Orada ve diğer toplu mezarlarda olanları ortaya çıkarmak, IŞİD'in öldürdüğü binlerce insana ne olduğunu anlamak ve katillerden hesap sormak için kritik öneme sahip."

HRW tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre bölgede yaşayanlar IŞİD militanlarının insanları "al Hota'ya atmakla" tehdit ettiğini söylüyor.

Bazıları vadide parçalanmış cesetler gördüklerini de hatırlıyor.

IŞİD'in kaydettiği ve sosyal medyada yayımlanan 2014 tarihli bir videoda, IŞİD tarafından öldürülen iki kişinin cesetlerinin vadiye atıldığı görülüyor.

HRW araştırmacıları 2018'de bölgeye gittiklerinde dronelar kullanarak vadinin dibindeki su birikintisinde sekiz kişinin cesedinin yüzdüğünü görmüştü.

Araştırmacılar cesetlerin durumuna bakarak, bunların IŞİD'in bölgedeki kontrolünün sona ermesinden sonra atılmış olması gerektiği sonucuna varmıştı.





Jeolojik haritalar ve topografya modelleri vadinin, drone'un ulaşabildiğinden daha derine gittiğini gösteriyor. Bu nedenle bölgede tespit edilemeyen daha fazla ceset olabilir.

HRW, bölgeyi kontrol eden hangi örgüt olursa olsun al Hota'yı bir suç mahali olarak incelemek, kayıpları tespit etmek ve ölümlerini araştırmakla mükellef olduğunu belirtiyor.

Bölge IŞİD'in ardından Suriye Demokratik Güçleri'nin, sonrasında da Milli Ordu'nun kontrolüne geçmişti.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Haber
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Haber
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haber
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Haber
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Kim Jong-un geri döndü, 'kötürüm kaldı' diyen firari vekil özür diledi
Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Kadın Kabine Haziran
Şu an buradasınız: HRW: IŞİD militanları cesetleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bir vadiye attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 01:50:38. #1.15#
title