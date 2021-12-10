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HRW: Etiyopyalı isyancılar onlarca sivili katletti

HRW: Etiyopyalı isyancılar onlarca sivili katletti
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Etiyopya'daki isyancıların kontrol ettiği iki kasabada onlarca sivili katlederek savaş suçu işlediğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Etiyopya'daki isyancıların kontrol ettiği iki kasabada onlarca sivili katlederek savaş suçu işlediğini belirtti.

HRW'nin yayımladığı raporda, Amhara eyaletinin Chenna ve Kobo kasabalarını ele geçiren Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) 31 Ağustos ve 9 Eylül arasında burada yaşayan 49 sivili katlettiği ifade edildi.

Kasabalardaki görgü şahitleriyle konuşan HRW temsilcileri, TPLF'nin suçlamalara yanıt vermediğini belirtti.

HRW Kriz ve Çatışma Direktörü Lama Fakih, Tigray güçlerinin işlediği açık savaş suçlarının ülkedeki tarafların acilen sivillerin hayatını öncelemesi gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Fakih, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak Tigray savaşında tüm tarafların ihlallerini araştıracak uluslararası soruşturma başlatmasını istedi.

Söz konusu bölgeler hükümet güçlerince TPLF'den geri alınmıştı.

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