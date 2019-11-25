HRW Direktörü Roth: "İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor" (1)
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir, İsrail tarafından sınır dışı edilmeden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.
25.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:52
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir, İsrail tarafından sınır dışı edilmeden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: HRW Direktörü Roth: "İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor" (1)