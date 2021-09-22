HRW'den ABD'nin Haitili göçmenlere kırbaçlı müdahalesine tepki - Haberler
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HRW'den ABD'nin Haitili göçmenlere kırbaçlı müdahalesine tepki

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
HRW'den ABD'nin Haitili göçmenlere kırbaçlı müdahalesine tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD'li atlı muhafızların Rio Grande Nehri'nde, Haitili göçmenleri engellemek için uyguladığı kırbaçlı müdahaleye tepki gösterdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD'li atlı muhafızların Rio Grande Nehri'nde, Haitili göçmenleri engellemek için uyguladığı kırbaçlı müdahaleye tepki gösterdi.

HRW'den yapılan açıklamada, 19 Eylül'de, ABD'nin Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'nde atlı sınır muhafızlarının Haitili göçmenlere kırbaçla müdahalesinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin taciz edici ve ırkçılığa dayalı göçmen politikasından kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, görüntülerde yer alan, siyah göçmenleri kovalayan beyaz muhafızların, ABD'nin eski ırk ve etnik şiddet içeren tarihini hatırlattığı aktarıldı.

HRW'nin ABD Programı Direktörü Alison Leal Parker, ABD'nin, sığınma talebinde bulunmaya ilişkin haklara tamamen saygısızlık gösterdiğini ifade etti.

Parker, sınırda Haitili göçmenlere yönelik şiddetin ve ayrımcılığın, ABD sınır politikalarının sadece son örneği olduğuna dikkati çekti.

Parker, "Biden yönetimince göçmenlerin Haiti'ye geri gönderilmesinin haklı çıkarılması için 42. maddenin kullanılmaya devam edilmesi halk sağlığı alanındaki en iyi uygulamalara ve uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır." dedi.

Ağustos ayında HRW ve diğer 343 sivil toplum örgütü, benzer insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek ABD Başkanı Joe Biden'ı, Haiti'ye yapılan sınır dışı işlemlerini durdurmaya çağırmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, görüntülerin bir kısmını izlediğini belirterek, müdahale görüntülerini izleyen herhangi birinin bunu kabul edilebilir ya da uygun göreceğini düşünmediğini aktardı.

Psaki, sınırda yaşanan müdahale ile ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını kaydetti.

Teksas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen sınırı geçerek ABD'ye girmişti

ABD-Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtildi.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görüldü.

35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıklamıştı.

Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirilmişti.

-Sınırdaki sığ nehri yürüyerek geçtiler

Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande nehrinin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasadışı göçmenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edilmişti.

Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarılmıştı.

Öte yandan Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Biden yönetimini eleştirmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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