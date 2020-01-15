HRW: Çin, Uygurlar konusunda ekonomik ve diplomatik nüfuzunu kullanarak 'küresel tehdit' oluşturuyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'i hem ülke içinde yarattığı gözetleme sistemi hem de ekonomik ve diplomatik nüfuzunu kullanıp küresel çabaları engelleyerek insan hakları için ''küresel tehdit'' oluşturmakla eleştirdi
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'i hem ülke içinde yarattığı gözetleme sistemi hem de ekonomik ve diplomatik nüfuzunu kullanıp küresel çabaları engelleyerek insan hakları için "küresel tehdit" oluşturmakla eleştirdi.
Çin tarafından Hong Kong'a girişine izin verilmeyen HRW Direktörü Kenneth Roth, örgütün "2020 Dünya Raporu"nu BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle