HRÜ Ziraat Fakültesi'nden çiftçilere anız uyarısı Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yaptığı yazılı açıklamada, arpa ve buğday hasadının başladığı GAP'ta az da olsa çiftçiler sürüm kolaylığı olsun diye anız yakmaya başladığını belirtti.

Anız yakmanın toprağı çölleştirdiğini ifade eden Çullu, sıcak olan bölgede anız yangınları toprağın var olan ve toprağın gücünü oluşturan organik madde ve canlıları da yok ettiğini ifade etti.

Çiftçilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Çullu, şunları kaydetti:

"Toprak canlıları ve organik madde yok olunca toprakların su tutma kapasiteleri ve verimleri de azalmaktadır. Çöllerdeki toprakların verimsiz olmalarının nedeni ise toprakta organik madde ve dolayısıyla suyun olmayışından dolayı bitkiler gelişemiyor. Çöllerin olduğu bölgede yaşayan insanların ortalama ömürleri 40 yıldır. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çölleşme haritasına göre tedbirler alınmadığında ilk çölleşecek alan GAP alanı görünmektedir. Çiftçilerimizden ricamız geleceğimiz olan toprakların çölleşmemesi için anız yakma yerine parçalayarak toprağa karıştırmaları. Anız yakılmadan toprağa karıştıran çiftçilerimiz bir sonraki yıldan itibaren daha az gübre atarak daha çok ürün alabilmektedir. Toprak kullanımlarını yıllık düşünmeyelim, her yıl topraklarımızı güçlendirerek geleceğe taşıyalım. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anız yakmayarak hem çevremizi hem de geleceğimizi koruyalım."

Kaynak: AA