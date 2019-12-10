HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Açıklaması

10.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:50

Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Scopus ve Web Of Science bilimsel makale veri tabanlarında yapılan araştırmada bilimsel yayın ve atıf sayısında Türkiye'deki rektörler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından Scopus ve Web Of Science bilimsel makale veri tabanlarında yapılan çalışmada, bilimsel çalışmaları en çok atıf alan rektörler arasında Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Koç ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri rektörlerinin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, bilim ve teknolojinin eğitimin kalitesini etkilediğini belirtti.

Harran Üniversitesi'nin iyi bir yere gelmeye layık olduğunu kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Kişisel başarılarımız, mensubu olduğumuz üniversitenin en iyi yerlere gelmesi içindir. Bizim esas amacımız, üniversitemizin ülke sıralamasında ön sıralarda yer almasıdır. Bunun da yol haritası çok çalışmaktır, emek vermektir. Yaklaşık bir yıldır görev yaptığım üniversitede yeni yol arkadaşlarımızla eğitimde kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızda bulunan heyecan ve azim ile üniversitemiz çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu uzun soluklu bir süreçtir. Harran Üniversitesi önümüzdeki yıllar içerisinde önemli başarılara imza atacaktır. Planladığımız projeleri sırayla hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken de Şanlıurfa halkının desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Bin yıl kadar köklü kadim bir üniversitenin temelleri üzerinde yükselen üniversitemizi hak ettiği yere getireceğiz. Sonunda kazanacak olan Şanlıurfa ve Harran Üniversitesi'dir."

Kaynak: AA