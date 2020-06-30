HRÜ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ithal çay tüketimini araştırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HRÜ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ithal çay tüketimini araştırdı

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun olarak tüketimi yapılan ithal çayın tüketim alışkanlıklarını ve özelliklerini laboratuvar ve yüz yüze anketlerle araştırdı.

HRÜ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ithal çay tüketimini araştırdı
30.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:49

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun olarak tüketimi yapılan ithal çayın tüketim alışkanlıklarını ve özelliklerini laboratuvar ve yüz yüze anketlerle araştırdı.

HRÜ Veteriner Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle aralarında Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin'in de aralarında yer aldığı 11 ilde yaklaşık 3 ay sahada ve laboratuvarlarda çalışma yapıldı.

Laboratuvarda yapılan analiz ve testlerde çayların içerisinde yer alan kimyasal, boyar madde ve toksin içerikleri incelendi.

Halkın çay içme alışkanlıkları ve değerlendirmelerinin tespiti için de 452 kişi ile yüz yüze anket yapıldı.

HRÜ Veteriner Fakültesi Doktor öğretim üyesi Kasım Takım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çayın en sık tercih edilen içeceklerin başında geldiğini söyledi.

Çay üzerine toplumda çok sayıda söylenti ve yanlış bilgilerin dolaştığını hatırlatan Takım, topluma katkı sağlamak amacıyla yoğun bir araştırma ve analiz çalışması yürüttüklerini dile getirdi.

Devletin ithal çaylar üzerinde hassasiyetle durduğunu ve tüm kontrolleri yaptığını vurgulayan Takım, "Çaylarda, boya ve zehirli madde içerikleri bulunduğuna ilişkin toplumda çok fazla söylenti var, zararlı kimyasallar (pestisit) kalıntıları olduğuna yönelik iddiaları araştırma amacıyla çalışma yaptık. Çay içenlerde gözlenen durumlardan birisi, ithal çaylar yerli çaylara oranla çok fazla dem veriyor, belki 2 kat daha fazla dem veriyor, burada daha çok 'boyar madde mi katılıyor' sorusunu akla getiriyor. Bizde bilimsel bir zeminde araştırma ve analiz yaptık." dedi.

"Çayın koyuluğu yapısından kaynaklanıyor"

Çayın sık tüketildiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerine yoğunlaştıklarını anlatan Takım, şöyle devam etti:

"Bölgemizdeki 11 ilden piyasada olan 80 çeşit çaydan örnek aldık. Bu numuneler üzerinde hem boyar hem de kimyasal madde analizi yaptık. Yine toksin, analizleri de gerçekleştirdik. Çayın koyuluğunu boyar maddeden çok yapısıyla alakalı bir durum olarak gözlemledik. Çayın suya çok fazla dem vermesinin yetiştiği bölgedeki ortamından kaynaklandığını ve buna göre değişkenlik kazandığını tespit ettik. Çayda zararlı kimyasallarda (pestisit) çok gündeme geliyor. Piyasadaki çaylarda var olan 600 etken zararlı maddenin her birini de numuneler üzerinde detaylıca araştırdık. Yani 80 örneğin 29 unda pestisit zararlı madde mevcut bunlarında 15'inde ise bu oran sağlığa zararlı olacak düzeyde görüldü. Devlet kontrolünde piyasaya giren çayların hiç birinde sorun yok ancak kaynağını bilmediğimiz yasal olmayan çayların kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor zira içerisinde sağlığa zararlı kimyasallar görülüyor."

"Ayda hane başı 1 buçuk kilo çay tüketiliyor"

HRÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sercan Cengiz de araştırma kapsamında çayın tüketim yönünü incelediklerini belirtti.

Bölgede halkın kaliteli çay içmeye özen gösterdiğini ve damak tadı olarak daha çok ithal çayı tercih ettiğini belirlediklerini ifade eden Cengiz, "Bölgede ailelerin hane başına ayda 1 buçuk kilo ortalama çay tükettiğini tespit ettik, çaya hane başına ortalama 113 lira para harcandığını belirledik. Bölge halkı çaya ciddi bir para harcıyor ve önemli bir piyasası var. Halkımız, alışkanlık ve keyif amaçlı çayı tükettiklerini belirtiyor. Bölgede ithal çay ise daha çok damak tadından dolayı tercih ediliyor. Anketimize katılan bireyler ambalaja önem veriyor. Halk daha çok kaynağı ve menşei belli olan çayı tüketiyor. Katılımcıların yüzde 80'i çayı, aileden kalma bir gelenek ve görenek olarak tükettiğini ifade ediyor." diye konuştu.

Çalışmalara, öğretim görevlileri Yusuf Taha Okan ile Mehmet Emin Aydemir de destek verdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama Haber
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş Haber
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı Haber
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Prof. Dr. Ersöz'den 'korona bir başlangıç' uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
Prof. Dr. Ersöz'den "korona bir başlangıç" uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Kilo vermek için muay thai sporuna başlayan Zehra Nur Kamaç, Türkiye ve gençler dünya şampiyonluğu kazandı
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cenk Eren Kenan Doğulu Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: HRÜ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ithal çay tüketimini araştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 16:52:47. #1.15#
title