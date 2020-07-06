HRÜ'de Tıp Fakültesi mezuniyet töreni düzenlendi Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanbey Yerleşkesinin Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilen törende 105 hekim adayı, koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun yemin etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Türkiye'nin sağlık ordusuna yeni neferler yetiştirmenin gururunu yüreğinde hissettiğini belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, bir akademik yılının tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle arzu ettikleri mezuniyet törenini gerçekleştiremediklerini aktaran Deniz, şunları kaydetti:

"Fakültemizin bu gururlu gününde, sevgili genç hekimlerimizi, onları büyük emek ve özveriyle bu aşamaya getiren ailelerini ve fakültemizin değerli hocalarını en içten dileklerimle kutluyorum. Değerli aileler, altı yıl önce bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, biraz sonra yemin ederek hekimlik unvanını alacaklar. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Göstermiş olduğunuz fedakarlıklardan dolayı sizleri yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA