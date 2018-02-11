Hrs Group Kimdir?

HRS Group Pazarlama Müdürü Hüseyin Gençsoy, HRS Group'u daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Dışarıdan her ne kadar online otel portalı gibi göründüklerini söylese de dünya çapında 40 şirkete hizmet verdiklerini ifade eden Gençsoy, hem kişilere yönelik otel rezervasyonu yaptırdıkları bir portal olduklarını hem de şirketlere özel fiyatların veya şirketlerin kendi özel fiyatlarını kullanabileceği bir portal olduklarını belirtti.