Hristiyan Aleminin Noel Kutlaması

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Latin Katolik kilisesi dış detaylar

Ayine gelinmesi

Dua ve ilahi okunması Gazze Şeridi'ndeki Latin Katolik kilisesi mensupları, Noel ayini kutlamalarına başladı. Gazze kentindeki Latin Katolik kilisesi mensubu onlarca aile, "La Sagrada Familia" kilisesinde bir araya geldi. Papaz Mario de Silva'nın yönettiği ayinde dualar okundu.

Protestan ve Katoliklerin 25 Aralık'ta, Ortodoksların ise 6 Ocak'ta kutladıkları Noel, insanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Noel arifesi olan 24 Aralık akşamı başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık'a kadar devam ediyor.