Hrant Dink Vakfına yönelik tehditle ilgili 2 şüpheli hakkında iddianame (2) HRANT Dink Vakfı'na elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

HRANT Dink Vakfı'na elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. Şüphelilerden Hüseyin A.'nın üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin B.'nin e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA