HRANT DİNK VAKFINA YÖNELİK TEHDİTLE İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ (1)
Özden ATİK / HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.
12.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:38
Özden ATİK/ HRANT Dink Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.
Kaynak: DHA