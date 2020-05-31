HRANT DİNK VAKFINA TEHDİT MAİLİ GÖNDEREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Hrant Dink Vakfına 'e-posta' ile tehdit yazısı gönderen H.A (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hrant Dink Vakfına 'e-posta' ile tehdit yazısı gönderen H.A (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı'na 'e-posta' ile tehdit yazısı gönderen ve Konya'da yakalanarak gözaltına alınan fayans ustası H.A (25) İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.A adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA