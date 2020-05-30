Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren mesaj yollayan zanlı yakalandı Hrant Dink Vakfının e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hrant Dink Vakfının e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren bir elektronik posta gönderilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, e-posta adresinin Konya'nın Selc¸uklu ilçesinde ikamet eden H.A. tarafından kullanıldıgˆı tespit edildi.

Konya Tero¨rle Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce düzenlenen operasyonda zanlı go¨zaltına alındı.

Kaynak: AA