Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi
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Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi
31.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:22

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

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