Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınıp İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli tutuklandı
31.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:22

Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderdiği iddiasıyla Konya'da gözaltına alınıp İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde Facebook'ta izlediği bir videodan etkilenerek tehdit e-postalarını attığını söylediği öğrenildi.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli e-postalar attığı iddiasıyla Konya'da yakalanan H.A., sorgulanmak üzere bugün akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan H.A.'nın sosyal medya paylaşım sitesi Facebook'ta Karadağ'da Ermeniler'in yaptığı katliamlara ilişkin video izlediği ve bunun etkisiyle tehdit e-postalarını attığını söylediği öğrenildi.

H.A.'nın Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'e ve avukatına "Ya terk edersiniz, ya ölürsünüz. Bu sefer o avukat ölecek" dediği kaydedildi. Öte yandan H.A.'nın vakfa tehdit e-postası atmadan önce birkaç kez telefon ile ulaşmaya çalıştığı da öğrenildi.

Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan H.A., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan H.A. 'zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgulanan zanlının "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu da ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Haber
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine Haber
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Naci Bostancı Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Uzay Nasa Şehit Minnesota
Şu an buradasınız: Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 21:22:36. #1.14#
title