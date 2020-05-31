Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi İstanbul'a getirildi
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Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi İstanbul'a getirildi

posta ' ile tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25), Konya'da evinde yakalanmasının ardından İstanbul'a getirildi.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi İstanbul'a getirildi
31.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:22

posta ' ile tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25), Konya'da evinde yakalanmasının ardından İstanbul'a getirildi. H.A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 'Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek' şeklinde e-posta gönderildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, e-posta'nın Konya'dan gönderildiğini belirledi. Ardından da Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne haber verildi. Ekipler, dün öğle saatlerinde bekar olduğu öğrenilen fayans ustası H.A.'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabından yakalandığını duyurduğu şüpheli H.A. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada cep telefonuna el konuldu.Gözaltına alınan şüpheli H.A., Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi. Şüpheli H.A.'nın Vatan Caddesi'nde Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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