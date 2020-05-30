HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT MAİLİNDE BAŞSAVCILIĞIN TALİMAT YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
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HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT MAİLİNDE BAŞSAVCILIĞIN TALİMAT YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit e-maili ile ilgili başlattığı reesen soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı.

HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT MAİLİNDE BAŞSAVCILIĞIN TALİMAT YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
30.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit e-maili ile ilgili başlattığı reesen soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. 

Başsavcılığın Hrant Dink Vakfı'nın 29 Mayıs tarihli kamuoyu duyurusu sonrası İstanbul Başsavcılığı'nın derhal harekete geçtiği ve şüphelinin yakalanması için kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Başsavcılık siber suçlar, güvenlik ve terör bürolarının ortak çalışması talimatı vererek, şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınmasını istedi. Şüpheli H.A. bir gün içinde tespit edilerek bugün Konya Selçuklu'daki adresinde gözaltına alındı. Kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen 25 yaşındaki şüpheli H.A., tehdit mailini kabul ederek, pişman olduğunu söyledi. Şüpheli H.A.'nın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.   

TÜM EMNİYET BİRİMLERİNE "TİTİZLİKLE" YÜRÜTÜN TALİMATI 

İstanbul Başsavcılığı'nın Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit mailinin kamuoyuna duyurulması sonrası reesen soruşturma başlattığı ve tüm emniyet birimlerini harekete geçirdiği öğrenildi. Başsavcılığın soruşturmayla ilgili emniyete gönderdiği talimat yazısında  "Söz konusu tehdit olayına ilişkin gereken tüm araştırmanın titizlikle yürütülmesi, şüpheli ve şüphelilerin tespitine çalışılması" istendi. Başsavcılık Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince elektronik postanın incelenerek, şüphelilerin kimlik tespitine çalışılması, Vakıf yöneticileri ve mütevelli heyetinin müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulması, olayla ilgili kapsamlı araştırma yapılabilmesi için güvenlik ve terör bürolarının irtibatlı çalışması, muhtemel şüphelilerin arşiv kaynakları üzerinden araştırılmasını, tespit edilmesi halinde gözaltına alınmasını istedi. 

KABUL ETTİ, "PİŞMANIM" DEDİ Başsavcılığın talimatları üzerine tüm emniyet birimleri hızla şüphelilerin tespiti için çalışmalara başladığı ve e-posta hesabını kullanan H.A. isimli kişinin Konya Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından ilk sorgusu yapılan şüpheli H.A. Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli e-postayı kendisinin attığını kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Şüpheli H.A.'nın kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. 

VAKIF TEHDİT MAİLİNİ KAMUOYUNA DUYURDUVakıf 27-28 Mayıs tarihlerinde Hrant Dinkin eşi Rakel Dink ve vakıf avukatına, "Ateş82…ö mail adresinden "Bir gece ansızın gelebilirizö cümlelerini içeren tehdit ve ölüm mesajları geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfı'na e mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükseltilen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz" denildi. Açıklama metninde ise tehdit mailinin polise ve İstanbul Valiliği'ne bildirildiği belirtildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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