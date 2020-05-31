- Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale... - Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı.

- Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı. Kaynak: İHA