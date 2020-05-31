- Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale...
- Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
31.05.2020 20:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:39
- Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA